Смерть во время секса: обнародовано имя убийцы дочери миллионера

Суд в Новой Зеландии обнародовал имя убийцы 22-летней Грейс Миллейн — дочери британского миллионера Дэвида Миллейна. Об этом сообщает CNN.

Резонансное убийство произошло в 2018 году в Окленде. Девушка во время кругосветного путешествия познакомилась через приложение Tinder с 28-летним Джесси Кемпсоном. Во время секса он задушил ее, сделал несколько фотографий с телом, а затем положил труп в чемодан, отвез в лесной массив и закопал.

Сразу же после этого злоумышленник встретился с другой женщиной и рассказал ей о вымышленном друге, который якобы убил незнакомку во время секса. Позже его новая знакомая услышала об убийстве Грейс Миллейн в СМИ и обратилась в полицию.

Во время судебного процесса по делу об убийстве Грейс Миллейн, завершившегося год назад, защита Кемпсона настаивала, что убийство произошло случайно во время грубого секса. Перед тем как вынести приговор, присяжные совещались четыре часа. Кемпсон получил пожизненное заключение с минимальным 17-летним тюремным сроком без возможности условно-досрочного освобождения.

В ходе рассмотрения дела имя обвиняемого было засекречено. Теперь же, после того как суд признал Кемпсона виновным в изнасилованиях и грубом обращении с другими женщинами, его предали огласке.

Выяснилось, что всего за несколько месяцев до убийства Миллейн Кемпсон изнасиловал другую британскую туристку. Также в отношении него было выдвинуто восемь обвинений в насилии против женщин. В их числе — обвинение со стороны его бывшей девушки, которая рассказала, что он бил ее, угрожал ножом мясника и принуждал к половым актам.