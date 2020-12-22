Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже машины

«Несколько дней угонщик исследовал места парковок автотранспорта на территории Троицкого округа города Москвы. Он подыскивал для хищения кроссовер корейского производства, который не был оснащен сложными охранными комплексами. Найдя подходящий автомобиль, подозреваемый вскрыл его с помощью специального электронного приспособления и запустил двигатель, после чего перевез в арендованное домовладение», — пояснила Ирина Волк.