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Москва

Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже машины за 1,8 млн руб. 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже машины
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции в столице задержали подозреваемого в краже автомобиля стоимостью 1,8 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В территориальный отдел полиции обратился житель столицы. Он рассказал, что припарковал свой кроссовер марки Kia на ул. 1-я Ватутинская. Однако, вернувшись на следующее утро, обнаружил его пропажу. Материальный ущерб составил 1,8 млн руб.», — сказала собеседница агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже в особо крупом размере. В ходе розыска полицейские при участии бойцов Росгвардии на Варшавском шоссе задержали предполагаемого похитителя иномарки. Фигуранта арестовали. Оперативники выяснили, что для хранения украденных машин злоумышленник арендовал в Подмосковье частное домовладение с гаражом. Он оборудовал дом устройством для подавления сигналов GPS-трекеров и охранных систем.

«Несколько дней угонщик исследовал места парковок автотранспорта на территории Троицкого округа города Москвы. Он подыскивал для хищения кроссовер корейского производства, который не был оснащен сложными охранными комплексами. Найдя подходящий автомобиль, подозреваемый вскрыл его с помощью специального электронного приспособления и запустил двигатель, после чего перевез в арендованное домовладение», — пояснила Ирина Волк.

Во время обыска украденную машину обнаружили. Также правоохранители изъяли технические устройства для вскрытия автомобилей и блокировки сигналов GPS, поддельные государственные регистрационные знаки транспортных средств. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , Росгвардия , АГН "Москва" , Москва , Московская область
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