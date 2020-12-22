В Комсомольске-на-Амуре горит нефтеперерабатывающий завод 

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На нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре спасатели ведут борьбу с огнём. Площадь пожара пока не определена. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

На месте работают подразделения, планируется пенная атака. Сообщений о пострадавших нам не поступало, — сказал собеседник РИА Новости.

Погибших среди работников НПЗ нет, а площадь пожара небольшая, уточнили в мэрии. В МЧС отметили, что возгорание на Комсомольском НПЗ возникло из-за разгерметизации трубопровода на одной из технологических установок.

При этом по информации РЕН ТВ, площадь пожара оценивается в 100 кв. м.

В понедельник, 21 декабря, пожар возник на складе в подмосковной Апрелевке. Инцидент произошёл на улице Сентябрьской, дом 12. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри склада, горение на площади 800 квадратных метров, сообщал NEWS.ru.