Дядя избил российскую школьницу за плохие оценки 

Учитель физкультуры одной из московских школ обратил внимание на следы побоев у 10-летней ученицы. Выяснилось, что девочку грифом о штанги избил родной дядя, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах телеканал «360».

По словам правоохранителя, в школе забили тревогу 10 декабря. Ученица четвертого класса рассказала полицейским, что живет с дядей, так как мама пьет и ушла из дома в феврале-марте 2020 года.

Выяснилось, что 8 декабря девочка получила от дяди грифом от штанги по спине за плохую оценку, а спустя несколько дней он избил ее руками и ногами.

При этом о пропаже матери школьницы в полицию никто не сообщал. Известно, что она с января получала пособие на дочь. Подозреваемого в избиении племянницы жителя Москвы заключили под стражу, ему грозит до семи лет по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего».

«Рамблер» писал, что ранее в Томской области пьяная местная жительница избила 12-летнего сына за то, что ее вызвали в школу. Издевательства женщины, которая била мальчика руками, ногами и душила, попали на видео, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.