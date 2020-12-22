СМИ раскрыли содержание предсмертной записке подполковника ФСО

В своей предсмертной записки совершивший суицид сотрудник Федеральной службы охраны попросил никого не винить в его смерти и дал указание насчет похорон. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет «Царьград».

Как сообщал «Рамблер», 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения был найден мертвым утром 21 декабря во дворе дома по улице Цандера в Москве.

По данным осведомленного источника, в предсмертной записке мужчина попросил никого не винить в произошедшем и говорил о некой женщине.

«Мама, папа, простите меня, похороните меня с Ирой (имя женщины изменено — ред.), если можно», — цитирует записку «Царьград».

При этом, по данным издания, первый осмотр квартиры умершего сотрудника ФСО показал, что речь идет именно о самоубийстве, так как следов борьбы и волочения не обнаружено.