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Раскрыто содержание предсмертной записке подполковника ФСО 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
СМИ раскрыли содержание предсмертной записке подполковника ФСО
Фото: РИА Новости
В своей предсмертной записки совершивший суицид сотрудник Федеральной службы охраны попросил никого не винить в его смерти и дал указание насчет похорон. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет «Царьград».
Как сообщал «Рамблер», 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения был найден мертвым утром 21 декабря во дворе дома по улице Цандера в Москве.
По данным осведомленного источника, в предсмертной записке мужчина попросил никого не винить в произошедшем и говорил о некой женщине.

«Мама, папа, простите меня, похороните меня с Ирой (имя женщины изменено — ред.), если можно», — цитирует записку «Царьград».

При этом, по данным издания, первый осмотр квартиры умершего сотрудника ФСО показал, что речь идет именно о самоубийстве, так как следов борьбы и волочения не обнаружено.
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Происшествия , Федеральная служба охраны , Царьград ТВ
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