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Москва

Он был без маски: в петербургском супермаркете в очереди на кассу убили мужчину 

Провинция.ру 3 часа назад
В супермаркете на улице Елизарова в Санкт-Петербурге в очереди на кассу один покупатель убил второго, впередистоящего, из-за того, что этот второй был без маски. Как 22 декабря сообщает РенТВ, конфликт со смертельным исходом случился вечером 20 декабря. Стоявший следом за «бесмасочником» мужчина в маске
и с портфелем в ходе словесной перепалки резко толкнул своего оппонента, тот от удара отлетает на пару метров в сторону и ударяется головой.
Женщина устроила скандал в метро из-за маски и попала на видео
После этого агрессор из магазина сбежал, не забыв, впрочем, предварительно оплатить и забрать с собой товар. Сотрудники магазина и другие покупатели вызвали раненому скорую помощь. Его успели довезти до больницы, но там, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался. Причиной смерти стала травма головы плюс разрыв селезенки плюс обширная кровопотеря.
По неподтвержденным данным, в тот вечер погибший «безмасочник» был нетрезв.
Того, кто ударил его, разыскивает полиция.
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Комментарии 15
Происшествия , Видео , Санкт-Петербург
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