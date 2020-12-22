Кличко сообщил о нападении на мэра Броваров 

Неизвестные избили мэра Броваров Игоря Сапожко, сообщил во вторник глава Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

Во вторник ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о нападении на дом мэра Броваров Игоря Сапожко, который находится в селе Гнидын Киевской области . Главу горсовета якобы избили и ограбили, когда он находился со своей семьей.

"Я как председатель Ассоциации городов обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города", — написал Кличко.

В пресс-службе областного управления полиции подтверждают информацию о нападении на семью в Броварах, однако пока не готовы подтвердить личность потерпевшего.

"Мы пока не можем подтверждать информацию о потерпевших, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Группа неизвестных лиц в селе Гнидын проникла в дом, где напали на семью. Угрожая физической расправой, они украли деньги и изделия из золота, после чего исчезли в неизвестном направлении. Сейчас проходит ряд оперативно-розыскных мероприятий", — сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Киевской области.

В мэрии города Бровары утверждают, что Сапожко не пришел на работу и с сегодняшнего дня находится на больничном. "Игоря Васильевича нет, он заболел и находится на больничном. Сегодня не пришел на работу. Сказали, что заболел", — сообщили РИА Новости в приемной мэра.