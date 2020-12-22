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Москва

В центре Москвы обнаружили изуродованное тело женщины 

Газета.Ru 59 минут назад
В центре Москвы обнаружили изуродованное тело женщины
Фото: ТАСС
В Ружейном переулке в центре Москвы обнаружили тело женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Очевидцы во вторник около 13:00 мск обнаружили в Ружейном переулке тело женщины с серьезными повреждениями, некоторые его части оторваны", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, смерть женщины наступила в результате падения с большой высоты. Личность погибшей устанавливается. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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