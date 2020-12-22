Мужчина погиб во время селфи на ЛЭП в Подмосковье 

"21 декабря в микрорайоне Сходня на улице Горная обнаружено тело 20-летнего местного жителя. По предварительным данным, молодой человек забрался на высоковольтную линию с целью сделать селфи, после чего его ударило током, и он упал", — сообщила Врадий.