«В рамках расследования уголовного дела проведено большое количество следственных действий, в частности, допрошены знакомые и родственники погибшего, назначены различные экспертизы. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты», — говорится в сообщении.