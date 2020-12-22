Пьяная россиянка избила 12-летнего сына за вызов в школу

Томской области пьяная местная жительница избила 12-летнего сына за то, что ее вызвали в школу. Издевательства женщины попали на видео, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.

По данным МВД России по Томской области, инцидент произошел около 23.00 19 декабря.

«Мать, предположительно находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, причинила своему несовершеннолетнему ребенку, 2008 года рождения, телесные повреждения, а также высказывала угрозы убийством в адрес ребенка», — пояснили в пресс-службе полиции.

В ведомстве также отметили, что возбуждено уголовное дело по статье 119 УК России «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Видеозапись избиения мальчика была опубликована Telegram-каналом «Подъем». https://t.me/pdmnews/36697 На видео мать стаскивает плачущего ребенка с кровати и пытается отнять у него палку, которую тот крепко держит. Мальчик громко плачет.

«Мама, я больше так не буду! Прости, пожалуйста», — просит он.

Однако извинения не останавливают мать, которая бьет сына ногами и руками, душит его. При этом женщина не обращает внимания ни на просьбы мальчика его отпустить, ни на крики женщины, снимающей видео.