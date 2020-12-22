СК разоблачил грабивших квартиры липовых силовиков в Москве

"Завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы Максима Родионова, Александра Соболева, Вячеслава Васильева, Романа Аксенова, Антона Анагина и Константина Николаева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений… "разбой, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, незаконное лишение свободы", — сказала она.