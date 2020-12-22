СК разоблачил грабивших квартиры липовых силовиков в Москве

Следователи завершили расследование уголовного дела против шести членов вооруженной банды, грабивших квартиры и офисы в Москве и Петербурге под видом правоохранителей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы Максима Родионова, Александра Соболева, Вячеслава Васильева, Романа Аксенова, Антона Анагина и Константина Николаева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений… "разбой, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, незаконное лишение свободы", — сказала она.
По версии следствия, фигуранты вошли в состав организованной группы не позднее 2017 года.
Так, в марте 2018 года Родионов, Соболев и Аксенов совместно с иными лицами под видом полицейских проникли в квартиру в Санкт-Петербурге, с оружием напали на жильцов, похитили имущество и деньги на общую сумму более пяти миллионов рублей.
В июле 2018 года бандиты, одетые в одежду с символикой ФСБ и СК России, с оружием ворвались в офис в Москве. Они избили потерпевших, там находившихся, и заперли их. Тогда фигуранты похитили более 480 миллионов рублей.
"Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", — сказала Петренко.
Она добавила, что еще трое установленных соучастников объявлены в международный розыск, один из них задержан в Германии, решается вопрос о его экстрадиции. В отношении двух других расследование продолжается.