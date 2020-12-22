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Москва

Военный суд в Ростове вынес приговор члену банды Басаева 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Члена банды Басаева приговорили к 12 годам колонии
Фото: СК РФ
Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии жителя Чечни Аслана Даудова, участвовавшего в нападении на Буденновск в 1995 году под руководством Шамиля Басаева.
Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

«В соответствии с приговором суда Даудову назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал он.

Теракт произошёл 14 июня 1995 года. Группа из почти 200 боевиков напала на Будённовск, атаковав районный отдел внутренних дел, административные и жилые здания.
Тогда в результате атаки погибли 129 человек. В заложниках удерживались 1586 человек.
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Происшествия , Шамиль Басаев , МВД , ФСИН , Буденновск , Ставропольский Край
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