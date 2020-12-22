Шесть человек задержаны в Петербурге за хищение средств с карт

Шесть участников группы, которые занимались хищением средств с банковских карт, представляясь сотрудниками банков, задержаны в Санкт-Петербурге . Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате проведения широкомасштабного комплекса оперативно-разыскных и технических мероприятий оперативниками отдела "К" ГУ МВД городу и области задержаны шесть участников организованной группы — мужчины в возрасте от 32 до 37 лет. По версии полиции, функции организатора выполнял 32-летний житель Петербурга", — говорится в сообщении.

Установлена причастность данной группы как минимум к двум эпизодам хищения средств с банковских карт у жителей Петербурга. Следователи возбудили уголовные дела по статье "Кража".

Как пояснили в пресс-службе, схема злоумышленников состояла в том, что они обзванивали граждан, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. Они вводили пострадавших в заблуждение и получали реквизиты карт и коды подтверждения банковских операций. Эта информация использовалась злоумышленниками для оплаты товаров, также деньги выводились на расчетные счета подконтрольных группе коммерческих компаний.

"В ходе обысков по месту жительства фигурантов были изъяты денежные средства, гаджеты с установленным мессенджерами, банковские карты, оформленные на подставных лиц, сим-карты и мобильные телефоны, 40 печатей юридических лиц, используемые в противоправной деятельности задержанных. Трое подозреваемых заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — отмечается в сообщении.