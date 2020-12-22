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Москва

Обвинение уверено, что срочник Шамсутдинов не заслуживает снисхождения 

Газета.Ru 55 минут назад
Прокурор считает, что обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов виновен и не заслуживает снисхождения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Во вторник, 22 декабря, во Втором восточном окружном военном суде в Чите начались прения сторон.

"Прокурор считает, что виновен и не заслуживает снисхождения. Вопрос по наказанию будет рассматриваться после вердикта присяжных заседателей", — сказала представитель суда.

По ее словам, в среду, 23 декабря, суд продолжит прения без участия присяжных. В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. В результате восемь человек погибли, еще двое были тяжело ранены. Срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Срочник признал вину.
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Происшествия , Видео , Рамиль Шамсутдинов , Забайкальский Край , Чита
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