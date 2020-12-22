В Ялте нашли устроивших дрифт в центре города стритрейсеров

"В полицию поступили сообщения от жителей города Ялты о том, что по центральной улице на большой скорости передвигаются несколько автомобилей, которые опасно маневрируют. По словам звонивших, машины также выезжают на встречную полосу и создают угрозу жизни и здоровью граждан", — сказала Волк.