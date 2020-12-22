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В Ялте нашли стритрейсеров, устроивших дрифт в центре города 

РИА Новости 1 час назад
В Ялте нашли устроивших дрифт в центре города стритрейсеров
Фото: РИА Новости
На стритрейсеров в Ялте составили 35 административных протоколов после того, как их они устроили дрифт на центральной улице города, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию поступили сообщения от жителей города Ялты о том, что по центральной улице на большой скорости передвигаются несколько автомобилей, которые опасно маневрируют. По словам звонивших, машины также выезжают на встречную полосу и создают угрозу жизни и здоровью граждан", — сказала Волк.

По ее словам, нарушители были установлены, в отношении троих водителей составили 35 протоколов об административных правонарушениях по статье 12.15 КоАП ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона").
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , Республика Крым , Ялта
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