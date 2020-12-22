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Москва

Сотрудница ПФР начислила отцу 3,5 миллиона рублей пенсии 

Мария Иванова 1 час назад
Сотрудница ПФР незаконно начислила отцу 3,5 миллиона рублей пенсии
Фото: ТАСС
Сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР) из Воронежской области незаконно начислила своему отцу 3,5 миллиона рублей пенсии за два года. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным газеты, отец 55-летней сотрудницы ПФР ежемесячно получал дополнительные 135 тысяч рублей к пенсии.
Во время одной из проверок выяснилось, что женщина совершала махинации с использованием программно-технического комплекса по назначению и выплате пенсий. Она вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счет своего отца.
Женщину уволили, против нее возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.
«КП» отмечает, что она признала вину и вернула в бюджет все похищенные деньги.
Как писал «Рамблер», в ноябре этого года в Хабаровске осудили экс-сотрудницу ПФР, похитившую из бюджета 7,8 миллиона рублей. С 2011-го по 2019 год она присваивала деньги, предназначенные на региональные доплаты детям по потере кормильца (женщина предоставляла подложные документы на детей своих знакомых).
Ее приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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Происшествия , Пенсионный фонд РФ , ФСИН , Комсомольская правда
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