Сотрудница ПФР незаконно начислила отцу 3,5 миллиона рублей пенсии

По данным газеты, отец 55-летней сотрудницы ПФР ежемесячно получал дополнительные 135 тысяч рублей к пенсии.

Во время одной из проверок выяснилось, что женщина совершала махинации с использованием программно-технического комплекса по назначению и выплате пенсий. Она вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счет своего отца.

Женщину уволили, против нее возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«КП» отмечает, что она признала вину и вернула в бюджет все похищенные деньги.

Как писал «Рамблер», в ноябре этого года в Хабаровске осудили экс-сотрудницу ПФР, похитившую из бюджета 7,8 миллиона рублей. С 2011-го по 2019 год она присваивала деньги, предназначенные на региональные доплаты детям по потере кормильца (женщина предоставляла подложные документы на детей своих знакомых).