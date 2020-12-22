Сотрудница ПФР незаконно начислила отцу 3,5 миллиона рублей пенсии

Сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР) из Воронежской области незаконно начислила своему отцу 3,5 миллиона рублей пенсии за два года. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным газеты, отец 55-летней сотрудницы ПФР ежемесячно получал дополнительные 135 тысяч рублей к пенсии.
Во время одной из проверок выяснилось, что женщина совершала махинации с использованием программно-технического комплекса по назначению и выплате пенсий. Она вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счет своего отца.
Женщину уволили, против нее возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.
«КП» отмечает, что она признала вину и вернула в бюджет все похищенные деньги.
Как писал «Рамблер», в ноябре этого года в Хабаровске осудили экс-сотрудницу ПФР, похитившую из бюджета 7,8 миллиона рублей. С 2011-го по 2019 год она присваивала деньги, предназначенные на региональные доплаты детям по потере кормильца (женщина предоставляла подложные документы на детей своих знакомых).
Ее приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.