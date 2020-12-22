Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире

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Москва

Опубликовано видео ДТП пьяных блогеров в прямом эфире 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Петербурге дизайнер Анастасия Ясакова в компании молодого человека попали в ДТП в прямом эфире после вечеринки в баре. Свой отдых в увеселительном заведении, а также поездку на автомобиле, закончившуюся аварией, девушка транслировала в Instagram. По некоторым данным, молодые люди выпивали.
«Надеюсь, мы отрезвеем, и мы доедем», — заявил подписчикам спутник дизайнера, садясь в машину каршеринга.
Веселье продолжилось и машине: поездка сопровождалась громким пением. Но, к сожалению, закончилась она уже не так радостно. Автомобиль, за рулем которого находилась Ясакова, врезался в другое транспортное средство. Последствия этой аварии показаны на видео.
Происшествия , Видео
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