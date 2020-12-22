Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире

Петербурге дизайнер Анастасия Ясакова в компании молодого человека попали в ДТП в прямом эфире после вечеринки в баре. Свой отдых в увеселительном заведении, а также поездку на автомобиле, закончившуюся аварией, девушка транслировала в Instagram. По некоторым данным, молодые люди выпивали.

«Надеюсь, мы отрезвеем, и мы доедем», — заявил подписчикам спутник дизайнера, садясь в машину каршеринга.

Веселье продолжилось и машине: поездка сопровождалась громким пением. Но, к сожалению, закончилась она уже не так радостно. Автомобиль, за рулем которого находилась Ясакова, врезался в другое транспортное средство. Последствия этой аварии показаны на видео.