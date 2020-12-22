Пьяная мать избила сына за плохое поведение в школе

Томской области местная жительница избила своего сына за плохое поведение в школе. Инцидент сняла на камеру очевидица происшествия, запись появилась в Сети и привлекла внимание прокуратуры и полиции. На кадрах женщина бьет и душит ребенка, а тот в истерике кричит, что больше так не будет.

Сейчас прокуратура Каргасокского района проводит проверку под данному факту. Как установили правоохранители, 19 декабря находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина избила 12-летнего сына. В отношении нее был составлен административный протокол.