Пьяная мать избила сына за плохое поведение в школе

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Москва

Женщина избила сына за плохое поведение в школе и попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Томской области местная жительница избила своего сына за плохое поведение в школе. Инцидент сняла на камеру очевидица происшествия, запись появилась в Сети и привлекла внимание прокуратуры и полиции. На кадрах женщина бьет и душит ребенка, а тот в истерике кричит, что больше так не будет.
Сейчас прокуратура Каргасокского района проводит проверку под данному факту. Как установили правоохранители, 19 декабря находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина избила 12-летнего сына. В отношении нее был составлен административный протокол.
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ
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