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«Кинул всех»: как россиянин занял миллионы и исчез с семьей 

Мария Иванова 1 час назад
Россиянин занял миллионы и исчез с семьей
Фото: ТАСС
Новосибирский бизнесмен Александр Фреюк занял у знакомых около десяти миллионов рублей и пропал вместе с семьей. Как пишет «Комсомольская правда», Фреюк рассказывал всем об успешном бизнесе и выдавал арендованные машины за собственные.
По данным газеты, Фреюк занимался продажей строительных материалов и перегоном дорогих иномарок. В последнее время он начал обращаться к знакомым и одалживать у них деньги под проценты. Бизнесмену верили — многие из тех, к кому он обратился, знают его с детства.

«Мы видим, что он то на Мерседесе приедет, то на «Кадиллаке». Все машины на московских номерах, явно очень дорогие», — рассказала знакомая Фреюка Олеся Рыбкина.

По ее словам, недавно Фреюк подарил своему отцу новый Nissan Qashqai, а сам в последнее время ездил на Cadillac. У Рыбкиной он занял около 400 тысяч рублей, а у некоторых — больше полутора миллионов.

«Мы даже не подозревали ничего, видели, что он хорошо зарабатывает. Да и проценты он, честно говоря, первое время всем платил», — подчеркнула она.

Другая знакомая Фреюка, Елена Б. продала кредитную машину, добавила еще сбережений и отдала ему под проценты один миллион 700 тысяч рублей. Вернуть деньги он пообещал к марту 2021 года, а теперь пропал и перестал выходить на связь.

«Не верю, что это исчезновение случайно. Они уже не вернутся. Он кинул вообще всех!» — заявила она.

Полицейские нашли Cadillac Фреюка брошенным на улице и выяснили, что его семья зарегистрировалась на рейс до Москвы. Добрались ли они до столицы, полицейские не уточнили.
«КП» отмечает, что подаренный отцу Nissan и Cadillac Фреюка оказались арендованными. В компании проката автомобилей рассказали, что его семья покинула Cadillac в спешке (в салоне нашли их вещи), а госномера на Cadillac оказались чужими. По мнению собеседника газеты, таким способом Фреюк хотел скрыть, что машина взята напрокат.
Как писал «Рамблер», ранее фельдшер из Свердловской области сбежал с взятыми в долг у пациентов деньгами. Деньги он брал под проценты — у некоторых по десять тысяч, у других — побольше. Накопив таким способом серьезную сумму, он ушел в отпуск и на работу больше не возвращался.
Полицейские нашли его через два года в Курганской области — мужчина купил поддельный диплом и с его помощью стал главврачом.
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Происшествия , Комсомольская правда
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