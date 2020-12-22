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Москва

Россиянина обвинили в изнасиловании из-за отказа покупать продукты 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянина обвинили в изнасиловании за отказ покупать продукты
Фото: ТАСС
В Югре местного жителя обвинили в изнасиловании за то, что он отказался покупать продукты своей знакомой и привезти их ей на дом, сообщает «Российская газета». Правоохранители возбудили дело о ложном доносе.
Инцидент произошел в июле текущего года. 46-летняя жительница города Урай в Ханты-Мансийской автономном округе заявила следователям, что ее изнасиловал знакомый. Правоохранители отмечают, что в тот момент женщина была сильно пьяна. Ее предупреждали, что за ложный донос ее ждет уголовное дело, но она решила идти до конца. Была проведена экспертиза.
Специалисты не нашли на теле заявительницы следов насилия. У предполагаемого насильника оказалось железное алиби: в момент совершения преступления он со стопроцентной гарантией находился в другом месте. Позже выяснилось, что женщина его оклеветала за то, что он отказался купит ей продукты и привезти их на дом.
В результате под уголовное преследование попал не мужчина, обвиненный в изнасиловании, а его «жертва». Женщину обвинили в ложном доносе. Впоследствии, если суд признает ее виновной, ей грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге местная жительница заявила в полицию на 24-летнего парикмахера родом из Узбекистана. Она обвинила его в сексуальных домогательствах к своей 12-летней дочери. Женщина рассказала, что ее ребенок познакомился с мужчиной в салоне красоты. Спустя несколько дней девочка оказалась у парикмахера в гостях.
Там, по словам петербурженки, гость северной столицы совершил с ребенком развратные действия сексуального характера. Парикмахера задержали. Оказалось, что в Петербурге у него есть временная регистрация, но разрешения на работу нет. Ему выписали административный протокол. По обвинению в педофилии назначена доследственная проверка.
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Происшествия , "Российская газета"
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