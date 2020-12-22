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Появилось видео подробностей загадочной гибели ученого в Петербурге 

Алевтина Жаркова 14 минут назад