Видео с новым расчленённым трупом в Петербурге 

В понедельник 21 декабря в Приозерске было найдено тело 45-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти, с пакетом на голове и связанными ногами. Труп был найден в хозяйственной постройке по улице Железнодорожной. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти, уже возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. Сейчас его допрашивают. В скором времени мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что пластиковые пакеты с расчлененными человеческими останками были обнаружены в одном из подвалов жилого дома в Гатчине.