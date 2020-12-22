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Видео с новым расчленённым трупом в Петербурге 

Вадим Дроздов 16 минут назад
В понедельник 21 декабря в Приозерске было найдено тело 45-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти, с пакетом на голове и связанными ногами. Труп был найден в хозяйственной постройке по улице Железнодорожной. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти, уже возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. Сейчас его допрашивают. В скором времени мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что пластиковые пакеты с расчлененными человеческими останками были обнаружены в одном из подвалов жилого дома в Гатчине.
Происшествия , Видео
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