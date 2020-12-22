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Конфликт в общедомовом чате закончился стрельбой в Подмосковье 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Конфликт в домовом чате закончился дракой и стрельбой в Подмосковье
Фото: ТАСС
В подмосковной Истре конфликт между соседями в домовом чате привел к драке и стрельбе, сообщили СМИ.
Как передает РЕН ТВ, нетрезвые соседи поссорились в чате, после чего 57-летний мужчина и его 37-летний сын решили отправиться к другому жильцу дома и выяснить отношения лично.
Утверждается, что тот в ответ открыл стрельбу из травматического оружия, в результате чего 57-летний глава семейства был ранен в левое предплечье, а его сын — в грудь. Обоих впоследствии доставили в медучреждение.
Как по сообщению канала, пострадавшие заявили, что их сосед начал стрелять сразу же, как только они спустились к нему на этаж. При этом другая сторона конфликта утверждает, что нетрезвые отец и сын сначала избили своего соседа, после чего ему пришлось открыть стрельбу.
Напомним, 2 ноября СМИ публиковали фрагмент переписки в родительском чате одной из школ, где Роман Гребенюк заявляет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет».
К концу разговора присоединился супруг женщины, который в аудиосообщении говорит отцу-одиночке, что найдет его, где бы он ни был, и рекомендует заранее взять больничный.
Мужчина был избит и умер в реанимации, не приходя в сознание.
На сайте управления МВД по Волгоградской области сообщается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства это дело.
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Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , Истра , Московская область
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