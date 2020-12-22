Усть-Камчатск накрыло пеплом от вулкана Шивелуч

Камчатский вулкан Шивелуч , который во вторник днём выбросил столб пепла на высоту до восьми тысяч метров над уровнем моря, присыпал пеплом окрестности посёлка Усть-Камчатск, сообщает краевой главк МЧС

Ранее сообщалось, что во вторник днём по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 8 тысячи метров над уровнем моря. С учётом направления ветра, пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 42 километра. Шивелучу присвоен "красный" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

"Незначительное выпадение пепла, толщиной до 0,5 миллиметра, зафиксировано в некоторых районах посёлка Усть-Камчатска Усть-Камчатского района. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выпадение пепла в населённом пункте произошло в результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч днём 22 декабря 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате изменения направления и силы ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 130 километров. В настоящее время продолжения пеплопада не наблюдается.

Жителям посёлка рекомендовано закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу.