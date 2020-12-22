Видео подробностей массовых заражений в Лондоне 

В Лондоне вводят наивысший уровень карантина из-за массовых заражений новым штаммом коронавирусной инфекции. Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал о новом штамме коронавируса и объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

"Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", — заявил премьер-министр, добавив при этом, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще исследуется.

Четвертый уровень ограничений введен на две недели, до 30 декабря.