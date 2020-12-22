Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Видео подробностей массовых заражений в Лондоне 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Лондоне вводят наивысший уровень карантина из-за массовых заражений новым штаммом коронавирусной инфекции. Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал о новом штамме коронавируса и объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.
Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
"Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", — заявил премьер-министр, добавив при этом, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще исследуется.
Четвертый уровень ограничений введен на две недели, до 30 декабря.
Происшествия , Видео , Борис Джонсон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Городок миротворцев РФ в Карабахе попал на видео
00:58
Городок миротворцев РФ в Карабахе попал на видео
Армия
Новый водовод в Севастополе попал на видео
01:40
Новый водовод в Севастополе попал на видео
Общество
Видео с новым расчленённым трупом в Петербурге
01:27
Видео с новым расчленённым трупом в Петербурге
Происшествия
Видео подробностей смерти создателя «Ну, погоди»
01:24
Видео подробностей смерти создателя «Ну, погоди»
Происшествия
Православный храм с Авито попал на видео
01:20
Православный храм с Авито попал на видео
Общество
Появилось видео с новым альбомом Пола Маккартни
00:39
Появилось видео с новым альбомом Пола Маккартни
Шоу-бизнес
Видео с производства «Спутник V» в Казахстане
01:40
Видео с производства «Спутник V» в Казахстане
В мире
Самый толстый кот Беларуси попал на видео
03:19
Самый толстый кот Беларуси попал на видео
В мире
Видео с Кунг-фу Пандой в Московском зоопарке
00:27
Видео с Кунг-фу Пандой в Московском зоопарке
Общество
Видео подробностей массовых заражений в Лондоне
01:09
Видео подробностей массовых заражений в Лондоне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение