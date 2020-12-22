Видео спасения кота от пресса на мусорной станции 

21 декабря в Ульяновске сотрудники станции по обработке мусора спасли кота, которого выбросили в контейнер для отходов в завязанном пакете. Животное чудом не пострадало. Кота удалось вытащить прямо перед сепаратором.

"Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Еще бы немного и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано. Большая проблема в том, что найти ответственных за содеянное невозможно", — рассказал директор регионального оператора «Горкомхоз» Игорь Перфильев.