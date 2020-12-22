Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Видео спасения кота от пресса на мусорной станции 

Вадим Дроздов 20 минут назад
21 декабря в Ульяновске сотрудники станции по обработке мусора спасли кота, которого выбросили в контейнер для отходов в завязанном пакете. Животное чудом не пострадало. Кота удалось вытащить прямо перед сепаратором.
"Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Еще бы немного и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано. Большая проблема в том, что найти ответственных за содеянное невозможно", — рассказал директор регионального оператора «Горкомхоз» Игорь Перфильев.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жуткий памятник Алёнке попал на видео
03:44
Жуткий памятник Алёнке попал на видео
Общество
Видео спасения кота от пресса на мусорной станции
00:56
Видео спасения кота от пресса на мусорной станции
Происшествия
Появилось видео с будущим электромобилем Apple
00:38
Появилось видео с будущим электромобилем Apple
Наука и техника
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
00:08
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
Происшествия
Танец у мечети в Казани попал на видео
00:11
Танец у мечети в Казани попал на видео
Происшествия
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
00:53
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
В мире
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
00:19
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Происшествия
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение