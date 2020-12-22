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Москва

Юриста ФБК Соболь отпустили из полиции 

BFM.RU и ещё 1 1 час назад
Юриста ФБК Соболь отпустили из полиции
Фото: ТАСС
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь отпустили после опроса в рамках доследственной проверки по уголовному делу.
Девушку задержали в понедельник у дома Константина Кудрявцева — человека, которого оппозиционер Алексей Навальный назвал причастным к своему предполагаемому отравлению. Она планировала поговорить с Кудрявцевым на камеру. В видеообращении на своей странице в Twitter Соболь заявила, что полицейские очень долго ломали голову, что же с ней можно сделать, потому что она ничего не нарушала.
По ее словам, в итоге ей ничего не предъявляли.
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Происшествия , Алексей Навальный , Константин Кудрявцев , Любовь Соболь , Фонд борьбы с коррупцией
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