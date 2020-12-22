Юриста ФБК Соболь отпустили из полиции 

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Девушку задержали в понедельник у дома Константина Кудрявцева — человека, которого оппозиционер Алексей Навальный назвал причастным к своему предполагаемому отравлению. Она планировала поговорить с Кудрявцевым на камеру. В видеообращении на своей странице в Twitter Соболь заявила, что полицейские очень долго ломали голову, что же с ней можно сделать, потому что она ничего не нарушала.

По ее словам, в итоге ей ничего не предъявляли.