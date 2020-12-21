Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ: четверо туристов погибли в горах на востоке Мексики 

ТАСС 54 минуты назад
В горах Мексики погибла группа туристов
Фото: РИА Новости
Группу из 21 туриста унесло течением горной реки в районе Коста-де-Оро в штате Веракрус на востоке Мексики. Погибли четыре человека, трое пропали без вести, сообщила в понедельник газета Milenio со ссылкой на спасательную службу региона.
За медицинской помощью обратились пятеро туристов, их жизни вне опасности. Все члены группы были гражданами Мексики.
Согласно предварительным данным, к трагедии привел резкий подъем уровня воды в реке, вызванный обрушившимся на регион ливнями. К поиску пропавших без вести привлечены несколько бригад спасателей.
Прокуратура региона начала расследование по факту гибели людей.
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
ТАСС: последние новости
В ФСБ назвали провокацией так называемое расследование Навального о своем "отравлении" В ФСБ назвали провокацией так называемое расследование Навального о своем "отравлении" СК возбудил дело после гибели четырех человек, отравившихся угарным газом СК возбудил дело после гибели четырех человек, отравившихся угарным газом У родственников генерала Милейко обнаружили иностранное гражданство У родственников генерала Милейко обнаружили иностранное гражданство
Происшествия , В мире , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
00:08
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
Происшествия
Танец у мечети в Казани попал на видео
00:11
Танец у мечети в Казани попал на видео
Происшествия
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
00:53
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
В мире
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
00:19
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Происшествия
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
01:50
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
00:43
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение