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Пожар произошел на складе в Подмосковье 

Москва24 и ещё 4 52 минуты назад
Пожар произошел на складе в Подмосковье
Фото: сайт ГУ МЧС РФ по Московской области
Пожар случился на складе в Подмосковье. Об этом информирует сайт областного главка МЧС РФ.
По данным ведомства, возгорание произошло на складе в подмосковной Апрелевке. Огонь охватил здание по адресу улица Сентябрьская, дом 12.
По прибытии спасателей внутри склада наблюдалось сильное задымление. "В 22:49 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", — заявили в МЧС. Уточняется, что к тушению привлечены 15 человек и 4 единицы техники. По данным источника ТАСС в экстренных службах, на складе хранились деревянные отходы и паллеты. Ранее пожар произошел на складе в столичном районе Строгино. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.
Позднее пожар удалось ликвидировать. Общая площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.
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Происшествия , МЧС , Апрелевка , Московская область
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