Пожар произошел на складе в Подмосковье 

По данным ведомства, возгорание произошло на складе в подмосковной Апрелевке . Огонь охватил здание по адресу улица Сентябрьская, дом 12.

По прибытии спасателей внутри склада наблюдалось сильное задымление. "В 22:49 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", — заявили в МЧС. Уточняется, что к тушению привлечены 15 человек и 4 единицы техники. По данным источника ТАСС в экстренных службах, на складе хранились деревянные отходы и паллеты. Ранее пожар произошел на складе в столичном районе Строгино. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Позднее пожар удалось ликвидировать. Общая площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.