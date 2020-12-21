ФСБ: ролик Навального о его «отравлении» является подделкой

"Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое "расследование" о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", — подчеркнули в ФСБ.