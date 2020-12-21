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Москва

В ФСБ назвали провокацией так называемое расследование Навального о своем «отравлении» 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
ФСБ: ролик Навального о его «отравлении» является подделкой
Фото: ТАСС
Так называемое расследование Алексея Навального о якобы своем отравлении "новичком" является провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.

"Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое "расследование" о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", — подчеркнули в ФСБ.

Видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой.

"Видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", — подчеркнули в ФСБ.

В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.
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Происшествия , Алексей Навальный , ФСБ , Москва
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