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Москва

Женщина умерла на стуле возле школы под Ростовом-на-Дону 

Вероника Полынина 37 минут назад
Следственный комитет России выясняет обстоятельства гибели 61-летней женщины в Ростове-на-Дону.
Тело женщины без признаков насильственной смерти было обнаружено возле школы №109 на стуле.
По информации телеграм-канала Baza, женщине стало плохо и она зашла в школу попросить помощи. В учебном заведении вызвали скорую помощь, но попросили пенсионерку подождать медиков на улице. Чтобы ожидание было комфортным, сотрудники вынесли ей стул. На нем она и умерла.

«По данному факту проводится процессуальная проверка. В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», — приводит РИА «Новости» слова представителя СУСК России по Ростовской области.

Как сообщал «Рамблер», ранее из инфекционной больницы в Волгограде выписали 87-летнего мужчину с нитевидным пульсом, переболевшего COVID-19 и двусторонней пневмонией. Дочь пришла за ним и увидела, что отец сидит на улице в инвалидной коляске без сознания. Мужчину госпитализировали снова, но вскоре он умер.
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Происшествия , Видео , СКР , РИА Новости
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