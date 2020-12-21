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В Бугульме задержаны подозреваемые в убийстве таксиста 

ТАСС 1 час назад
В Татарстане задержаны подозреваемые в убийстве таксиста
Фото: РИА Новости
Жители Татарстана задержаны в городе Бугульме по подозрению в убийстве таксиста, у обоих имеется непогашенная судимость. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

"20 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Бугульминскому району из ЦРБ поступило сообщение, что примерно в 23:50 мск в больнице скончался 48-летний житель города Азнакаево, который был доставлен в медицинское учреждение с колото-резаной раной задней поверхности грудной клетки. Сотрудникам полиции по горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве мужчины", — говорится в сообщении.

Ими, как уточнили в пресс-службе ведомства, оказались 23-летний житель города Чистополь и 25-летний житель Азнакаево, у обоих имеется непогашенная судимость.
Установлено, что вечером 20 декабря подозреваемые вызвали такси и попросили водителя отвезти их из Азнакаево в Бугульму. В дороге они выпивали. Завершив заказ, таксист попросил рассчитаться, но пассажиры сочли сумму слишком высокой. Произошла ссора, в ходе которой мужчина, находившийся на переднем пассажирском сиденье, вытащил из кармана нож и ударил им водителя в спину.
Потерпевшему удалось выбежать из салона машины. Скрывшись, он попросил помощи у прохожих, они вызвали медиков. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые подожгли автомобиль.

"Молодые люди дали признательные показания и рассказали об обстоятельствах совершенного преступления", — говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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Происшествия , СКР , МВД , Азнакаево , Бугульма , Республика Татарстан , Чистополь
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