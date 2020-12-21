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В Коми произошла утечка нефти из трубопровода «Лукойла» 

ТАСС 1 час назад
В Коми произошла утечка нефти из трубопровода «Лукойла»
Фото: РИА Новости
Утечка нефти из подземного межпромыслового нефтепровода УПН "Ярега" — ПСП "Ухта" (принадлежит "Лукойлу") произошла в Республике Коми, площадь загрязнения составила 450 кв. м. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба республиканского министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Утечка нефти из подземного межпромыслового нефтепровода УПН "Ярега" — ПСП "Ухта" была обнаружена вечером 18 декабря Утечка произошла из-за разгерметизации подземного путепровода, находящегося в двух километрах от автодороги Ухта — Троицко-Печорск. Из котлована нефтесодержащая жидкость попала в канаву, расположенную вдоль путепровода. Ширина растекания — до 3 м, протяженность — 150 м, общая площадь загрязнения составила 450 кв. м", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации загрязнения, угрозы попадания нефтепродуктов в поверхностные водные объекты не установлено. Ниже по рельефу в 150 м от места разгерметизации вырыт котлован для сбора нефтесодержащей жидкости, угрозы попадания нефтепродуктов в поверхностные водные объекты не установлено. На момент осмотра на месте аварии проводились работы по ремонту разгерметизации нефтепровода, а также по ликвидации загрязнения.
В работах задействованы 15 работников НШПП "Яреганефть" ООО "Лукойл-Коми" и восемь единиц техники: три экскаватора и пять самосвалов. Межведомственная комиссия провела проверку нефтеразлива. Материалы, полученные в рамках проверки, будут переданы в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу для принятия соответствующих мер.
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Происшествия , Лукойл , Минприроды , Республика Коми
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