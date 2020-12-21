Застреленный СОБРом похититель обоев признан невменяемым 

Владимир Таушанков из Екатеринбурга , убитый СОБРом 31 мая при задержании по подозрению в краже обоев, признан невменяемым. К такому выводу пришли специалисты после проведения Таушанкову посмертной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает «Интерфакс»

Экспертиза проводилась по требованию следствия. Эксперты изучили поведение Таушанкова, видеозаписи и его медицинские документы.

После получения результатов экспертизы следствие предлагало родителям убитого закрыть дело, однако они отказались.

«Рамблер» писал, что Таушанков был застрелен при задержании у себя в квартире в Екатеринбурге. Его подозревали в разбойном нападении на торговый центр с ножом — он похитил четыре рулона обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей. По словам сотрудника Росгвардии, с Таушанковым пытались наладить контакт и пообщаться через закрытую дверь квартиры, однако он не шел на контакт. Когда дверь взломали, Таушанков стоял с ножом и газовым баллончиком, вел себя агрессивно и угрожал. Подозреваемый попытался вытеснить силовиков из квартиры, размахивал ножом, а затем распылил на участника спецоперации газовый баллончик. Тогда бойцы СОБРа открыли огонь.