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Застреленный СОБРом похититель обоев признан невменяемым 

Вероника Полынина 34 минуты назад
Застреленный СОБРом похититель обоев признан невменяемым
Фото: РИА Новости
Владимир Таушанков из Екатеринбурга, убитый СОБРом 31 мая при задержании по подозрению в краже обоев, признан невменяемым. К такому выводу пришли специалисты после проведения Таушанкову посмертной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает «Интерфакс».
Экспертиза проводилась по требованию следствия. Эксперты изучили поведение Таушанкова, видеозаписи и его медицинские документы.
После получения результатов экспертизы следствие предлагало родителям убитого закрыть дело, однако они отказались.
«Рамблер» писал, что Таушанков был застрелен при задержании у себя в квартире в Екатеринбурге. Его подозревали в разбойном нападении на торговый центр с ножом — он похитил четыре рулона обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей. По словам сотрудника Росгвардии, с Таушанковым пытались наладить контакт и пообщаться через закрытую дверь квартиры, однако он не шел на контакт. Когда дверь взломали, Таушанков стоял с ножом и газовым баллончиком, вел себя агрессивно и угрожал. Подозреваемый попытался вытеснить силовиков из квартиры, размахивал ножом, а затем распылил на участника спецоперации газовый баллончик. Тогда бойцы СОБРа открыли огонь.
Росгвардия и СК РФ начали проверки в связи с гибелью Таушанкова. На него посмертно завели уголовное дело по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).
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Происшествия , Росгвардия , СКР , Интерфакс
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