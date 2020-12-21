Ребенок получил травму от удара дверей на станции метро в Москве

"Накануне днем со станции метро "Цветной бульвар" из стеклянных деверей выходила гражданка с коляской, от сильного сквозняка двери ударили по ребенку 2018 года рождения, в результате чего он получил травмы. На место происшествия были вызваны медики, ребенок был госпитализирован", — сказал собеседник агентства.