Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео 

Извержение гавайского вулкана Килауэа, начавшееся 20 декабря, сняли на видео. Трансляцию катаклизма вели на YouTube авторы канала Doing Hawaii.

Местные власти предупредили жителей ближайших населенных пунктов не покидать дома — выбросы вулкана могут навредить их здоровью. Гавайская вулканическая обсерватория сообщила , что зафиксировала землетрясение силой в 4,4 балла, а также серию более слабых толчков.

По данным обсерватории, за последние 20 лет ученые заметили более 30 землетрясений магнитудой выше 4 баллов в этой части вулкана. Формально считается, что он беспрерывно извергается с 1983 года, это одно из самых продолжительных извержений за всю историю наблюдений на Земле.

В 2018 году извержение Килауэа уничтожило более 700 домов, жителям пришлось эвакуироваться.