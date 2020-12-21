Российский ученый погиб по время встречи с другом 

Он работал в университетах Петербурга, Владивостока, Вашингтона и Эдинбурга. В последнее время Кагановский занимался разработкой вакцины от коронавируса.

5/6 Он работал в университетах Петербурга, Владивостока, Вашингтона и Эдинбурга. В последнее время Кагановский занимался разработкой вакцины от коронавируса.

45-летний Александр Каганский был всемирно известным ученым-биологом. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли.

4/6 45-летний Александр Каганский был всемирно известным ученым-биологом. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли.

20 декабря в полицию обратилась женщина, которая рассказала полицейским, что из окна 14 этажа выпал полураздетый мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли на теле Каганского признаки насильственной смерти.

3/6 20 декабря в полицию обратилась женщина, которая рассказала полицейским, что из окна 14 этажа выпал полураздетый мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли на теле Каганского признаки насильственной смерти.

Каганский прибыл в Петербург, чтобы навестить могилу родителей. Ученый также встретился с одноклассником, в квартире которого между ними произошел конфликт.

2/6 Каганский прибыл в Петербург, чтобы навестить могилу родителей. Ученый также встретился с одноклассником, в квартире которого между ними произошел конфликт.

В Санкт-Петербурге убили всемирно известного ученого Александра Каганского. Как сообщает Lenta.ru, ученый прилетел в Россию из Великобритании, где работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета.

1/6 В Санкт-Петербурге убили всемирно известного ученого Александра Каганского. Как сообщает Lenta.ru, ученый прилетел в Россию из Великобритании, где работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета.

Санкт-Петербурге убили всемирно известного ученого Александра Каганского. Как сообщает Lenta.ru, ученый прилетел в Россию из Великобритании , где работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета. Каганский прибыл в Петербург, чтобы навестить могилу родителей. Ученый также встретился с одноклассником, в квартире которого между ними произошел конфликт.

20 декабря в полицию обратилась женщина, которая рассказала полицейским, что из окна 14 этажа выпал полураздетый мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли на теле Каганского признаки насильственной смерти.

45-летний Александр Каганский был всемирно известным ученым-биологом. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли. Он работал в университетах Петербурга, Владивостока, Вашингтона и Эдинбурга. В последнее время Кагановский занимался разработкой вакцины от коронавируса.