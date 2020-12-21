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Российский ученый погиб по время встречи с другом 

Александр Котлеткин 56 минут назад
Выпавший из окна 14-этажа полураздетый мужчина оказался всемирно известным российским ученым.
В Санкт-Петербурге убили всемирно известного ученого Александра Каганского. Как сообщает Lenta.ru, ученый прилетел в Россию из Великобритании, где работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета.
1/6  В Санкт-Петербурге убили всемирно известного ученого Александра Каганского. Как сообщает Lenta.ru, ученый прилетел в Россию из Великобритании, где работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета.
Фото: dvfu.ru
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Каганский прибыл в Петербург, чтобы навестить могилу родителей. Ученый также встретился с одноклассником, в квартире которого между ними произошел конфликт.
2/6  Каганский прибыл в Петербург, чтобы навестить могилу родителей. Ученый также встретился с одноклассником, в квартире которого между ними произошел конфликт.
Фото: dvfu.ru
20 декабря в полицию обратилась женщина, которая рассказала полицейским, что из окна 14 этажа выпал полураздетый мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли на теле Каганского признаки насильственной смерти.
3/6  20 декабря в полицию обратилась женщина, которая рассказала полицейским, что из окна 14 этажа выпал полураздетый мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли на теле Каганского признаки насильственной смерти.
Фото: dvfu.ru
45-летний Александр Каганский был всемирно известным ученым-биологом. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли.
4/6  45-летний Александр Каганский был всемирно известным ученым-биологом. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли.
Фото: dvfu.ru
Он работал в университетах Петербурга, Владивостока, Вашингтона и Эдинбурга. В последнее время Кагановский занимался разработкой вакцины от коронавируса.
5/6  Он работал в университетах Петербурга, Владивостока, Вашингтона и Эдинбурга. В последнее время Кагановский занимался разработкой вакцины от коронавируса.
Фото: dvfu.ru
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6/6 
Фото: dvfu.ru
В Санкт-Петербурге убили всемирно известного ученого Александра Каганского. Как сообщает Lenta.ru, ученый прилетел в Россию из Великобритании, где работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета. Каганский прибыл в Петербург, чтобы навестить могилу родителей. Ученый также встретился с одноклассником, в квартире которого между ними произошел конфликт.
20 декабря в полицию обратилась женщина, которая рассказала полицейским, что из окна 14 этажа выпал полураздетый мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли на теле Каганского признаки насильственной смерти.
45-летний Александр Каганский был всемирно известным ученым-биологом. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли. Он работал в университетах Петербурга, Владивостока, Вашингтона и Эдинбурга. В последнее время Кагановский занимался разработкой вакцины от коронавируса.
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Происшествия , Фото
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