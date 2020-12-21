Россияне сняли на видео жестокое убийство лисы 

Якутии региональное министерство экологии усмотрело в убийстве лисы, запечатленном на видео, признаки уголовного преступления, сообщает издание News Ykt. Сейчас мужчин, жестоко расправившихся с животным, разыскивают.

Ранее в соцсетях появился ролик, в котором на заснеженном поле запечатлена лиса. В описании к видео говорится, что животное сбили неизвестные мужчины на тракторе. На записи видно, что зверь, передвигаясь по сугробам, подволакивает задние лапы.

Мучения на видео снимает один из злоумышленников, периодически пиная травмированную лису по голове. В конце ролика человек придавливает животное ногой, лиса постепенно перестает дергаться.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. В региональном министерстве экологии назначили проведение служебной проверки. Специалисты ведомства усмотрели в инциденте признаки административного правонарушения (нарушение правил охоты) и уголовного преступления (жестокое обращение с животными).

В настоящее время живодеров разыскивают. Когда их личности будут установлены, материалы направят в полицию.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как иркутские школьники играют в футбол трупом котенка. В ролике видно, как по двору бегают несколько подростков. Один из них подбегает и высоко пинает вверх тельце мертвого животного. Труп котенка взмывает в воздух и падает в нескольких метрах от школьника.

Это не первый раз, когда игра в футбол связана со смертью животного. Футболист хорватского клуба «Еленград» Иван Газдек получил красную карточку за то, что во время игры убил курицу, выбежавшую на поле. Инцидент произошёл на матче второй лиги объединенного первенства города Сисак и района Мославина. Газдек, увидев курицу, которая появилась на поле, пнул птицу так сильно, что впоследствии она скончалась. Судья, зафиксировав произошедшее, принял решение удалить футболиста с поля. Позже спортсмен заявил, что выместил на курице злость за загаженное птичьими испражнениями поле.