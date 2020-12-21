В Москве за сутки скончался 71 пациент с COVID-19 

Москве за последние сутки скончался ещё 71 пациент с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 540. Об этом сообщили вечером 21 декабря в оперативном штабе столицы.

Как отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в Москве выявлено уже более 743 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 7797 случаев — за последние сутки. Излечились и были выписаны свыше 572 тысяч человек.