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Видео с перевернутым автозаком с заключенными 

Вадим Дроздов 12 минут назад
19 декабря на трассе Тагил-Екатеринбург перевернулся автозак с заключенными. В аварии пострадавших нет. На место происшествия прибыло несколько нарядов ГИБДД из Невьянска и представители областного ГИБДД.
Полицейский автозак направлялся из Кировограда в Екатеринбург, когда у машины сломался бензонасос. Остановившись на обочине, полицейский, который находился за рулем, выставил знак в ожидании помощи и включил аварийный сигнал. Вскоре он почувствовал удар в левый бок транспортного средства. Машина съехала с трасы и перевернулась.
Инициатором аварии стал водитель Toyota Avensis, который не справился с управлением и врезался в полицейскую машину. По факту случившегося началась проверка, которая повлечет за собой принятие обоснованного решения.
Происшествия , Видео , ГИБДД
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