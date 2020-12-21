Видео с перевернутым автозаком с заключенными 

19 декабря на трассе Тагил-Екатеринбург перевернулся автозак с заключенными. В аварии пострадавших нет. На место происшествия прибыло несколько нарядов ГИБДД из Невьянска и представители областного ГИБДД.

Полицейский автозак направлялся из Кировограда в Екатеринбург, когда у машины сломался бензонасос. Остановившись на обочине, полицейский, который находился за рулем, выставил знак в ожидании помощи и включил аварийный сигнал. Вскоре он почувствовал удар в левый бок транспортного средства. Машина съехала с трасы и перевернулась.

Инициатором аварии стал водитель Toyota Avensis, который не справился с управлением и врезался в полицейскую машину. По факту случившегося началась проверка, которая повлечет за собой принятие обоснованного решения.