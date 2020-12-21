20 декабря в поселке Мишкино Курганской области произошел взрыв грузового автомобиля КамАЗ. Инцидент случился из-за сжатого воздуха, который водитель решил накачать в цистерну, чтобы выпрямить ее стенки. Мастера-любители явно переборщили с давлением подаваемого воздуха и цистерну просто разорвало. Вылетевшая боковая стенка и взрывная волна полностью смяли кабину водителя грузовика. К счастью, никто из людей не пострадал. Все происходящее снимал на камеру мобильного телефона очевидец самодельного ремонта. Комментарии на кадрах после случившегося максимально спокойные — водитель просто констатирует тот факт, что от его грузовика ничего не осталось.
Видео последствий взрыва КамАЗа под Курганом
Читайте также