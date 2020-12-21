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Москва

Видео пожара на станции переливания крови в Уфе 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
Утром 21 декабря в Уфе загорелось здание Республиканской станции переливания крови по адресу ул. Батырская, 41/1. Возгорание произошло на 4 этаже здания.
По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Персонал эвакуирован. Пожарные расчеты на работают месте происшествия. Информация о возгорании поступила в МЧС в 07:51 по местному времени (05:51 по московскому времени). К 08:25 по местному времени удалось локализовать огонь на площади 80 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось в 08:28. В тушении участвовали 61 спасатель от МЧС и 15 единиц спецтехники. Причины возгорания предстоит выяснить.
Происшествия , Видео , МЧС
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