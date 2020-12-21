Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео перестрелки в Егорьевске 

Вадим Дроздов 50 минут назад
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент, где злоумышленник в подмосковном Егорьевске стреляет по полицейским, которые пытались его задержать. 38-летний Евгений Мун на бегу пытался отстреливаться от сотрудника правоохранительных органов. В результате противоправных действий пуля попала в грудь полицейскому. Он выжил только благодаря находящимся в нагрудном кармане наручникам. После перестрелки злоумышленник был обнаружен мертвым, на месте происшествия продолжают работать правоохранители. Мун находился под подпиской о невыезде на Дальнем Востоке по делу о торговле наркотиками. Несмотря на это обстоятельство, 38-летний мужчина уехал в Московскую область. Правоохранители последовали за ним, чтобы его задержать.
Происшествия , Видео , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с последствиями сильного снегопада в Японии
00:59
Видео с последствиями сильного снегопада в Японии
В мире
Рейтинг доброжелательности россиян попал на видео
02:26
Рейтинг доброжелательности россиян попал на видео
Общество
Видео с «Симпсонами» в стиле «Союзмультфильма»
03:21
Видео с «Симпсонами» в стиле «Союзмультфильма»
В мире
Новый рекорд по нахождению во льду попал на видео
01:18
Новый рекорд по нахождению во льду попал на видео
В мире
Видео последствий взрыва КамАЗа под Курганом
01:17
Видео последствий взрыва КамАЗа под Курганом
Происшествия
Видео пожара на станции переливания крови в Уфе
00:30
Видео пожара на станции переливания крови в Уфе
Происшествия
Появилось видео перестрелки в Егорьевске
01:03
Появилось видео перестрелки в Егорьевске
Происшествия
Появилось видео планов по бальзамированию Марадоны
02:01
Появилось видео планов по бальзамированию Марадоны
В мире
Появилось видео исхода людей из Лондона
05:06
Появилось видео исхода людей из Лондона
В мире
Бешеный динозавр из Индонезии попал на видео
01:00
Бешеный динозавр из Индонезии попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение