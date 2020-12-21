В сети появилось видео, на котором запечатлен момент, где злоумышленник в подмосковном Егорьевске стреляет по полицейским, которые пытались его задержать. 38-летний Евгений Мун на бегу пытался отстреливаться от сотрудника правоохранительных органов. В результате противоправных действий пуля попала в грудь полицейскому. Он выжил только благодаря находящимся в нагрудном кармане наручникам. После перестрелки злоумышленник был обнаружен мертвым, на месте происшествия продолжают работать правоохранители. Мун находился под подпиской о невыезде на Дальнем Востоке по делу о торговле наркотиками. Несмотря на это обстоятельство, 38-летний мужчина уехал в Московскую область. Правоохранители последовали за ним, чтобы его задержать.
Появилось видео перестрелки в Егорьевске
Происшествия , Видео , МВД
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