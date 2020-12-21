Нокаут в драке за PlayStation в США попал на видео 

В одном из американских магазинов две девушки не поделили приставку PlayStation 5. Из-за консоли произошла драка, которая закончилась для одной из участниц потасовки нокаутом. На видео, снятом очевидцем конфликта, видно, как две темнокожие девушки долго на повышенных тонах выясняют отношения, а потом начинается драка в стиле UFC. В итоге одна из девушек оказывается лежащей на полу, а вторая сверху прыгает ей по голове. Дерущихся разняли посетители магазина только после того, как одна из девушек оказалась в нокауте. Причиной для выяснения отношений стала игровая приставка PlayStation 5.