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Москва

Суд признал Шестуна виновным в коррупционных преступлениях 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Суд признал Шестуна виновным в коррупционных преступлениях
Фото: РИА Новости
Подольский городской суд Московской области признал бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Как передаёт ТАСС, судья Татьяна Юферова начала зачитывать обвинительный приговор Шестуну.

«Суд установил: Александр Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», — сказала она.

Ранее сообщалось, что прокурор просит приговорить экс-чиновника к 20 годам колонии и оштрафовать его на 50 млн рублей.
В марте суд приступил к рассмотрению дела Шестуна. Ему вменяется получение особо крупной взятки, мошенничество, легализация денег, незаконное участие в предпринимательской деятельности.
По данным следствия, он руководил несколькими десятками компаний и на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам, а также получал взятки за общее покровительство.
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Происшествия , Преступления в Москве , Громкие уголовные дела , Александр Шестун , Московская область , Подольск
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