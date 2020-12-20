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Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Иванове 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Иванове
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Тела четырех человек, в том числе двух детей, с признаками отравления угарным газом обнаружены в одном из домов города Иваново, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Калинцева. Там нашли тела двух взрослых, 15-летней девушки и 5-летнего мальчика.
Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас изымается газовое оборудование и документация, решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз и иных необходимых экспертных исследований.
Ранее пять человек погибли от отравления бытовым газом в поселке под Оренбургом. Тела обнаружили в квартире в доме по улице Светская.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Иваново , Ивановская Область , Оренбург , Оренбургская Область
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