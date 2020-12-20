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Москва

Пожар в промзоне на северо-западе Москвы потушили 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Пожар в московской промзоне потушили
Фото: РИА Новости
Пожар в промзоне на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС столицы.
Ранее сообщалось о пожаре по адресу улица Маршала Прошлякова, дом 6. В экстренных службах столицы сообщали РИА Новости, что горит склад лакокрасочных изделий. В 20.36 пожар был локализован на общей площади около 600 квадратных метров.

"Благодаря слаженной и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 20.57 пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении.

Добавляется, что информация о пострадавших не поступала.
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