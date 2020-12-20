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Соседи рассказали о девушке, которую рецидивист выбросил в окно 

Майк Габриелян 27 минут назад
Соседи рассказали о девушке, которую рецидивист выбросил в окно
Фото: РИА Новости
Петербурженка, которую сбросил с балкона её знакомый, злоупотребляла наркотиками и спиртным. Подозреваемый говорил, что влюблен в неё и собирался перевоспитать. Об этом со слов соседей сообщает телеканал «360».
Соседка Ольга рассказала, что девушка лежит в отделении шоковой терапии. К ней приехали родители. Пострадавшая всем рассказывала, что она приёмная дочь, хотя похожа на родителей. Соседка отметила, что девушка употребляла запрещённые вещества.

«Девочки-соседки жаловались на неё, что она постоянно мужиков таскала, пила и кое-что пропадало. Такая девочка, неблагополучная. Она сильно исхудала в последнее время, одни кости остались», — сказала она.

Сосед Вячеслав охарактеризовал подозреваемого в преступлении как хулигана. При этом другие жильцы общежития рассказали, что он влюбился в потерпевшую и намеревался её перевоспитать.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в северной столице 41-летний пьяный рецидивист избил и выбросил из окна пятого этажа 27-летнюю девушку.
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