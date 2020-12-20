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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве биолога Александра Каганского 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Задержан подозреваемый в убийстве биолога Каганского
Фото: РИА Новости
Следователи совместно с полицейскими Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ученого-биолога Александра Каганского в Калининском районе города.
Как сообщили в воскресенье в Главном следственном управлении СК РФ по городу, "в Санкт-Петербурге задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в убийстве". "Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении ведомства. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
Тело биолога Каганского нашли под окнами многоэтажки в Петербурге
Имя погибшего в Главном следственном управлении СК по региону не уточнили.
Как пояснил ТАСС источник в экстренных службах, убитый — Александр Каганский. По предварительным данным, он был ученым-биологом.
По данным следствия, в субботу около одного из домов по улице Замшина было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти.
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Комментарии 1
Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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